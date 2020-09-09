اتحاد جدة يفوز على العدالة بهدفين ليضمن البقاء رسميا في الدوري السعودي

حقق فريق إتحاد جدة فوزا علي نظيره فريق العدالة بنتيجة هدفين دون ردفى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلكضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز ثنائية اتحاد جدة كلا من فهد المولد و ويلفريد بوني منركلة جزاء فى الدقيقتين ١١، ٢٨ من زمن اللقاء.
بهذة النتيجة يحتل نادى إتحاد جدة المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٥ نقطة، في حين ياتي نادي العدالة فى المركز السادس عشر برصيد ٢١ نقطة.
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