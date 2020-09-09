أسفرت الاتصالات التي جراها المستشار مرتضى منصور مع المسئولين عن إذاعة مباريات الدوري المصري تليفزيونيًا، عن منع أحمد شوبير من التعليق على أي مباراة يكون طرفها نادي الزمالك . وأكد بالمسئولين لرئيس نادي الزمالك على عدم وجود أي نيه لاسناد إذاعه لقاءات الزمالك لأحمد شوبير خلال الفترة المقبلة . أي نيه لاسناد إذاعه لقاءات الزمالك لأحمد شوبير خلال الفترة المقبلة . ووجه المستشار مرتضى منصور تحذير لشوبير بالكف عن الشائعات الكاذبة والمغرضه وآخرها ماتردد عن منع والد الطفل المتوفى من دخول النادي وهو مناف تماما للحقيقه مشددا على أن وفد من نادي الزمالك قام بزيارة والد الطفل وتعزيته . المتوفى من دخول النادي وهو مناف تماما للحقيقه مشددا على أن وفد من نادي الزمالك قام بزيارة والد الطفل وتعزيته . وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن شوبير إن لم يكف عن هذه الشائعات سيكون هناك موقف آخر والكشف عن أسرار كثيره أمام الرأي العام خاصه به .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منع أحمد شوبير من التعليق على مباريات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.