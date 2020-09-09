منتخب الشاطئية يختتم ودياته بثلاثية نظيفة في شباك منتخب إسكندرية

نجح منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية في الفوز على منتخب منطقة إسكندرية بنتيجة 0/3 سجلت بأقدام كريم سيد كابتشو ومحمد عبد النبي لوحا ومصطفى أحمد ليختتم منتخبنا الوطني معسكره في الإسكندرية في إطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة إفريقيا والمؤهلة لكأس العالم.
جاء ذلك في حضور الدكتورة سحر عبدالحق عضوة اللجنة الخماسية للإتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على كرة الصالات والشاطئية والنسائية وعامر حسين رئيس منطقة الأسكندرية لكرة القدم .
وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كابتن مصطفي لطفى على الدفع بالوجوه الجديدة لإكتساب الخبرات وحساسية المباراياتبجانب القوام الأساسي للمنتخب.
ووجه الكابتن عبد الواحد السيد مدير منتخب مصر للكرة الشاطئية الشكر للحاج عامر حسين علي كرم ضيافة منطقة إسكندرية لمنتخب مصر وتسهيل كافة الإجراءات التي ساعدت على نجاح معسكر منتخب مصر بمحافظة الإسكندرية.
وتسلمت الدكتورة سحر عبد الحق درع الإتحاد فرع منطقة الإسكندرية من الحاج عامر حسين والتي تقدمت بخالص الشكر والتقدير لمجهودات الحاج عامر حسين ورعايتة للرياضة بمحافظة الإسكندرية
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