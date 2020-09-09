الهلال يختتم الموسم بفوز صعب على الشباب في الدوري السعودي

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أختتم الهلال مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، بالفوز على فريق الشباب بنتيجة 2-1، اليوم الاربعاء بالجولة الـ30 والاخيرة.
نقلت مباراة “الهلال والشباب” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”، وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش، على ستاد جامعة الملك سعود.
دخل الهلال المباراة دون ضغوطات بعد حسم اللقب لصالحه قبل 4 أسابيع من الختام، وسعى لتحقيق الفوز من أجل تزيين احتفالية تسليم الكأس في ملعب جامعة الملك سعود، بينما كان يطمح الشباب لتحسين مركزه وهو ما أخفق فيه.
أنهى بطل دوري أبطال آسيا “الهلال” الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز بعد تمريرة جميلة من محمد البريك حدثت بمساعدة من آندري كاريلو على الرواق الأيمن.
وفي مطلع الشوط الثاني تحسن مردود الشباب واستطاع تعديل النتيجة برأسية نموذجية من الأرجنتيني “كريستيان خوانكا” بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى ضربت قلبي دفاع الهلال.
وفى الدقيقة 70 سجل بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني بتسديدة بالقدم اليسرى داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية على القائم البعيد من “آندري كاريلو”، تصويبة الأسد الفرنسي ارتطمت في قدم أحد المدافعين وغيرت مسارها لتخدع الحارس الذي لمسها باليدين قبل أن تعانق شباكه..
ورفع الهلال رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول بعد أن ضمن التتويج باللقب في وقت سابق، فيما أنهى الشباب موسمه في المركز السابع برصيد 43 نقطة.
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