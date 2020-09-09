استمرار العمل بخمسة تبديلات في الدوري الإيطالي بالموسم الجديد

قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييل جرافينا، إن الموسم الجديد من مسابقة الدوري المحلي سيشهد استمرار العمل بخمسة تبديلات في المباراة الواحدة.

واغتنم جرافينا بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالإذن للاتحادات الوطنية بتمديد العمل بالتبديلات الخمس خلال الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وجاء البيان من “فيفا” نظرًا لضيق الوقت بين الموسم السابق والقادم بسبب جائحة كورونا التي كدّست المباريات في الأسابيع الأخيرة، وجعلت فترة الإعداد للموسم الجديد محدودة للغاية.

وقال جرافينا خلال مؤتمر عقده رفقة رئيس “فيفا” جياني إينفانتينو: “لقد طلبت رابطة دوري الدرجة الأولى تطبيق نظام خمسة تبديلات خلال مجريات الموسم القادم، وهذا ما وافقنا عليه”.

وأيدت اتحادات الكرة في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا الاستمرار بنظام التبديلات الخمس في الموسم المقبل، بينما كانت إنجلترا الإستثناء الوحيد وستعود إلى العمل بالنظام الاعتيادي.