أشرف حكيمي: أسلوب كونتي يناسبني وميلانو للإنتر فقط

قال الدولي المغربي والمنضم حديثًا إلى إنتر ميلان في صفقة قاربت 40 مليون يورو، إنه اختار الانتقال إلى النادي الإيطالي لملائمة أسلوب لعب المدرب أنطونيو كونتي مع قدراته.

أجاب حكيمي (21 عامًا) على أسئلة الجماهير عبر بث مباشر، وكان أحد أبرز الأسئلة المنتظرة عن شغفه حيال الديربي ضد الغريم ميلان، فأجاب: “نريد أن تصبح مدينة ميلانو للإنتر فقط”.

وأضاف الظهير الأيمن متعدد المهام: “لعبت بالرسم التكتيكي 3-5-2 بالفعل مع بوروسيا دورتموند وهي نفس طريقة كونتي. عندما وصلني العرض من الإنتر رأيت أنها فرصة رائعة لمواصلة التطور”.

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وواصل: “نريد الفوز بسكوديتو (الدوري الإيطالي) لدينا مدرب رائع يمتلك روح تنافسية عالية وشغف غير اعتيادي بكرة القدم، وهو ينقل ذلك الشغف إلى اللاعبين والجماهير وكل من حوله”.

قارن أحد الأسئلة بين أداء حكيمي وأسطورة الإنتر، البرازيلي دوجلاس مايكون، وسُئل اللاعب عن أوجه الشبه فيما بينهما، فأجاب: “لقد كان ظهيرًا عصريًا، وأحب أن أسير على خطاه وأحقق نفس مسيرته مع النادي”.

“لكن دائمًا أقول أن بطلي هو البرازيلي الآخر مارسيلو، أحب طريقة لعبه في الميدان، لقد تعرفت عليه أثناء فترة مشاركتي مع ريال مدريد، لاعب آخر ألهمني في إنتر وهو صامويل إيتو، لقد صنع التاريخ، إنه رمز لإفريقيا“.