رونالدو يشيد بإمكانات واعد يوفنتوس “لديه موهبة عظيمة”!

امتدح قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو خصمه في مباراة أمس الثلاثاء من جانب المنتخب السويدي، ديان كولوسفسكي، وأشار إلى موهبته العظيمة.

كولوسفسكي (20 عامًا) في الأساس زميلًا لرونالدو في يوفنتوس، وانتقل إلى السيدة العجوز في الميركاتو الشتوي المنصرم بقيمة 35 مليون يورو قادمًا من أتلانتا.

في مباراة الأمس لحساب الدور الأول من دوري الأمم الأوروبية، أظهر ديان مستويات ملفتة رغم خسارة منتخب بلاده بهدفين نظيفين، من تدوين رونالدو الذي وصل إلى هدفه الدولي رقم 101.

وعقب المباراة انهال رونالدو بكلمات المديح بحق خصمه وزميله كولوسفسكي قائلًا: “إنه موهبة رائعة، سيساعدنا بلا شك (في يوفنتوس) على تحقيق الانتصارات وأشياء لا تصدق”.

وأردف رونالدو عن زميله الأعسر: “أحب حقًا أن أراه يلعب ويشارك، لديه إمكانات هائلة وأرغب في أن ألعب إلى جواره ونحرز الكثير من الأهداف معًا”.