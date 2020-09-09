موهبة المنتخب الإيطالي يجتاز الفحص الطبي مع ميلان

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اجتاز متوسط ميدان المنتخب الإيطالي لكرة القدم ونادي بيريشيا المنافس بالدرجة الثانية بإيطاليا، ساندرو تونالي، الفحوصات الطبية في مقر تدريبات ميلان، الميلانيلو.
وتمكن ميلان من التفوق على الإنتر وروما ويوفنتوس، الذين سعوا في الأيام الماضية لنيل خدمات اللاعب الموهوب، بيد أن رغبة تونالي حسمت الأمر.
يعتبر تونالي (20 عامًا) أحد أبرز المواهب في الكرة الإيطالية، وذهب العديد من المحللين بإيطاليا إلى تشبيهه بأندريا بيرلو نظرًا لأسلوب اللعب المشترك بينهما.
ينشط اللاعب في وسط الميدان الدفاعي، ويستطيع تقمص أدوارًا أكثر تقدمًا على دائرة الوسط وبناء اللعب، ما جعله لاعبًا دوليًا لإيطاليا في عمر صغير.
من المنتظر بحسب التقارير أن يغلق ميلان الصفقة بالإعارة لمدة عام بمبلغ 10 ملايين يورو، مع إلزامية الشراء بـ 15 مليون يورو في الميركاتو الصيفي القادم.
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