الميركاتو الصيفي | مانشستر يونايتد يعير لاعبه الشاب إلى تشارلتون أثلتيك

أعلن نادي تشارلتون أثلتيك الإنجليزي عن ضم لاعب مانشستر يونايتد الشاب، الويلزي ديلان ليفيت على سبيل الإعارة لمدة موسم، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ولعب ديلان مباراة واحدة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، خلال الموسم الماضي ضد أستانا الكازاخستاني بالدوري الأوروبي، وتم استدعائه للمنتخب الويلزي للمرة الأولى تحت قيادة المدرب رايان جيجز.

جذب ليفيت اهتمام الفرق في الشامبيونشيب، وبعض الأندية الهولندية، لكنه اختار الانضمام إلى فريق تشارلتون في القسم الأول ( الدرجة الثانية الإنجليزية )، بعدما شارك في أولى مبارياته الدولية مع ويلز ضد فنلندا بدوري أمم أوروبا يوم الخميس الماضي.

وقال ليفيت عقب انتقاله لصفوف تشارلتون: “إنه شعور رائع بالطبع، إنه ناد كبير ، على الرغم من أننا في القسم الأول، إلا أنه لا يزال نادي ضخم، لذلك من دواعي سروري أن أكون هنا، لقد تحدثت إلى المدرب لي بوير عدة مرات الآن ، إنه يتطلع ليكون الأفضل هذا الموسم والعودة إلى الشامبيونشيب حيث ينتمي تشارلتون”.

وشارك لاعب الوسط الشاب صاحب ال19 عاما في 15 مباراة خلال الموسم المنقضي رفقة مانشستر يونايتد بمختلف الفئات السنية، وسجل خلالها ثلاث أهداف كما صنع أربع آخرين.

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