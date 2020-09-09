بهدف قاتل..حمزة غودالي يُعطل عودة الوداد لمنافسة الرجاء

بهدف قاتل تعادل الجيش الملكي مع ضيفه الوداد بهدف مقابل هدف، اليوم الاربعاء بالجولة الـ22 من الدوري المغربي، ليعطل عودته لمنافسة الرجاء متصدر البطولة.

انطلق لقاء الوداد والجيش في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

تقدم الوداد فى الدقيقة 17 عن طريق اللاعب “اسماعيل الحداد”، بعد ان راوغ مدافع الجيش وسدد كرة مخادعة غالطت حارس المرمي، لينتهي الشوط الاول بتقدم الوداد بهدف دون مقابل.

وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق استطاع اللاعب “حمزة غودالي” فى الدقيقة 85 ان يسجل هدف التعادل من ضربة رأسية.

بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ورفع الوداد رصيده الى النقطة 41 فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي بعدما لعب 22 مباراة.

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فى المقابل رفع الجيش الملكي رصيده الى النقطة 35 فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بعدما لعب 24 مباراة.

يذكر ان آخر مباراة جمعت بين الوداد البيضاوي والجيش الملكي كانت في الأسبوع السابع من الموسم الحالي في الدوري المغربي، وشهد فوز الوداد بهدف دون رد، سجل الهدف الوحيد بديع أووك من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وحقق الوداد الفوز فى الجولة الماضية بالدوري المغربي على ضيفه نادى أولمبيك خريبكة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن تتأجل له بعدها 4 مواجهات بسبب وجود حالات إيجابية بفيروس كورونا بالفريق.

ومن المقرر ان يلتقي الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أكادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

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