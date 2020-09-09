سواريز يجمد المفاوضات مع يوفنتوس

قال تقرير من يومية “سبورت” الإسبانية المقربة من دوائر برشلونة، إن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز جمّد المفاوضات بشأن انتقاله إلى يوفنتوس بصفة مؤقتة.

وعللت سبورت الأمر بأن سواريز (33 عامًا) يريد التريث والوقوف على جميع العروض التي وصلته للمفاضلة فيما بينهما قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكانت علاقة ثالث هدّافي برشلونة التاريخيين، بالنادي قد تقطعت أوصالها بالتدريج منذ تولي المدرب الهولندي رونالد كومان العارضة الفنية للفريق.

وبات سواريز ضمن فئة المستغنة عنهم داخل النادي الكاتالوني بأمر من كومان، الذي يخطط لإحداث ثورة نوعية على أعمار لاعبي الفريق والتخلص من الحرس القديم.