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خلاف بين رابطة الليغا والاتحاد الإسباني يهدد انطلاقة الموسم الجديد

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تسبب خلاف بين رابطة لكرة القدم والاتحاد الإسباني في إثارة الشكوك حول المباراة الأولى في الموسم الجديد من المسابقة.

وذكرت تقارير إعلامية عدة في إسبانيا اليوم الأربعاء أن المباراة المقررة بين غرناطة وأتلتيك بيلباو بعد غد الجمعة قد تؤجل بسبب إصرار الاتحاد الإسباني على عدم إقامة مباريات يوم الجمعة.

وطالما أصر الاتحاد الإسباني على معارضته إقامة مباريات في يوم الجمعة أو يوم الاثنين نظرا للتأثيرات المحتملة لذلك على الحضور.

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ولم تكن تلك المخاوف قائمة لدى استئناف المنافسات بعد فترة التوقف في الموسم الماضي بسبب جائحة ، حيث كانت المباريات تقام من دون حضور جماهير، وبالتالي كان من الممكن إقامة مباريات في يومي الجمعة والاثنين. 

  

المصدر: الألمانية 

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