رياضة | ليفربول يؤجل النظر في صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يؤجل النظر في صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن هناك تطورات جديدة طرأت في مستقبل الإسباني تياجو ألكانتارا نجم خط وسط ميونخ الألماني الذي ينتهي عقده مع الفريق البافاري في صيف 2021.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إلى أن ألكانتارا البالغ من العمر 29 عامًا ارتبط بالإنتقال إلى ليفربول الإنجليزي كما أعرب كلا من تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني عن رغبتهم في التعاقد مع النجم الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأكدت الشبكة البريطانية أن ليفربول يدرس التعاقد مع ألكانتارا في نهاية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وأوضحت الشبكة أن قرار ليفربول بتأجيل التعاقد مع ألكانتارا يأتي بسبب رغبة بايرن ميونخ في الحصول على 30 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.