- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حارس يترك مرماه ليقف مع حائط الصد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الدوري البولندي لكرة القدم، تصرفاً غير مسبوق من حارس ترك مرماه ليقف مع زملائه في حائط صد ركلة حرة للفريق المنافس.
وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الحارس أثناء وقوفه في حائط الصد، بعد أن ترك مرماه لزميله، وذلك في خطة دفاعية نادرة الحدوث في عالم الساحرة المستديرة.
وكان واضحاً ما قصد الحارس بخطته، إذ أراد أن يكون في أقرب مسافة من مكان تنفيذ الركلة الحرة وبالتالي صد الكرة، ورغم هذه الخطة الإ أن الحارس لم يتمكن من صد الكرة التي أبعدها "لحسن الحظ" أحد المدافعين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | فيديو.. حارس يترك مرماه ليقف مع حائط الصد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.