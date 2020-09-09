الامارات | فيديو.. حارس يترك مرماه ليقف مع حائط الصد

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حارس يترك مرماه ليقف مع حائط الصد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الدوري البولندي لكرة القدم، تصرفاً غير مسبوق من حارس ترك مرماه ليقف مع زملائه في حائط صد ركلة حرة للفريق المنافس.

وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الحارس أثناء وقوفه في حائط الصد، بعد أن ترك مرماه لزميله، وذلك في خطة دفاعية نادرة الحدوث في عالم الساحرة المستديرة.

وكان واضحاً ما قصد الحارس بخطته، إذ أراد أن يكون في أقرب مسافة من مكان تنفيذ الركلة الحرة وبالتالي صد الكرة، ورغم هذه الخطة الإ أن الحارس لم يتمكن من صد الكرة التي أبعدها "لحسن الحظ" أحد المدافعين.

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