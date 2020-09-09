شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حارس الوداد المغربي رضا التكناوتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي فريق الوداد البيضاوي المغربي، صدمة جديدة بإصابة حارس مرمى الفريق أحمد رضا التكناوتي خلال مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المؤجلة من الجولة 22 لبطولة الدوري. وأصيب التكناوتي عقب اصطدامه بمهاجم الجيش الملكي قبل ربع ساعة فقط من انتهاء المباراة. ورغم طلب الحارس استكمال المباراة إلا أنه سقط مرارا وتكرارا ليتم استبداله ونقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية. وكانت المباراة التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المغربي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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