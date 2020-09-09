شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يختتم ودياته بثلاثية في «منطقة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، في الفوز على منتخب منطقة إسكندرية بنتيجة 0/3، وسجلت الأهداف بأقدام كريم سيد كابتشو ومحمد عبدالنبي لوحا ومصطفى أحمد ليختتم منتخبنا الوطنى معسكره في الإسكندرية في إطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة إفريقيا والمؤهلة لكأس العالم.. في حضور الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية للإتحاد المصرى لكرة القدم والمشرفة على كرة الصالات والشاطئية والنسائية وعامر حسين رئيس منطقة الأسكندرية لكرة القدم.
وحرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة مصطفي لطفى على الدفع بالوجوه الجديدة لإكتساب الخبرات وحساسية المبارايات بجانب القوام الأساسي للمنتخب.
ووجه عبدالواحد السيد مدير منتخب مصر للكرة الشاطئية الشكر لعامر حسين على كرم ضيافة منطقة إسكندرية لمنتخب مصر وتسهيل كافة الإجراءات التي ساعدت على نجاح معسكر منتخب مصر بمحافظة الإسكندرية.
وتسلمت الدكتورة سحر عبدالحق درع الإتحاد فرع منطقة الإسكندرية من عامر حسين والتي تقدمت بخالص الشكر والتقدير لمجهوداته ورعايته للرياضة بمحافظة الإسكندرية.
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