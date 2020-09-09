شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التبديلات الخمسة في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن استمرار التبديلات الخمسة، في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2020 – 2021، والتي بدأ تنفيذها مع عودة باقى منافسات الموسم الماضى، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعطى «فيفا» الإذن باستمرار استخدام التبديلات الخمسة، خلال موسم 2020 –2021، في ظل الظروف الحالية، التي تؤثر على كرة القدم، في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية.

واستقرت غالبية الدوريات الأوروبية على استخدام التبديلات الخمسة، في الموسم الجديد، ما عدا الدوري الإنجليزي، الذي يصر على العودة إلى 3 تبديلات فقط، في المباراة.