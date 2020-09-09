شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية «رابيد تيست» للاعبي أسوان قبل مواجهة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى أسوان، بسلبية تحليل رابيد تيست والذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى في اللقاء المقرر إقامته في السادسة مساء الخميس باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن أحمد كشري عن قائمة مباراة الانتاج في ختام المران مساء اليوم، حيث يعاني أبناء الجنوب من ثلاث غيابات مؤثرة بالفريق أبرزها محمد عبدالمجيد وسولمون منساه عقب تعرضهما للطرد في مباراة سموحة الماضية والتى انتهت بالتعادل الايجابي 3/3 بالإضافة إلى الحسيني سمير والذى تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.