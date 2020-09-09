شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية «رابيد تيست» للاعبي أسوان قبل مواجهة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى أسوان، بسلبية تحليل رابيد تيست والذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى في اللقاء المقرر إقامته في السادسة مساء الخميس باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ومن المقرر أن يعلن أحمد كشري عن قائمة مباراة الانتاج في ختام المران مساء اليوم، حيث يعاني أبناء الجنوب من ثلاث غيابات مؤثرة بالفريق أبرزها محمد عبدالمجيد وسولمون منساه عقب تعرضهما للطرد في مباراة سموحة الماضية والتى انتهت بالتعادل الايجابي 3/3 بالإضافة إلى الحسيني سمير والذى تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر سلبية «رابيد تيست» للاعبي أسوان قبل مواجهة الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.