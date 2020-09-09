شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد يسقط في فخ التعادل أمام الجيش الملكي بالدوري المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق الوداد البيضاوى المغربى، في فخ التعادل الإيجابى أمام مضيفه الجيش الملكى، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المغربي.

أحرز إسماعيل الحداد هدف التقدم لصالح الوداد في الدقيقة 17 من زمن المباراة قبل أن ينجح حمزة غودالي في تسجيل هدف التعادل لصالح الفريق صاحب الأرض قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.

بهذه النتيجة، يرفع الوداد رصيده إلى 41 نقاط تقاسم بها المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري المغربى مع مولودية وجدة الذى خاض 25 مباراة في المسابقة مقابل 22 فقط للوداد، فيما جاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة متساويا مع فريق الدفاع الحسنى الجديدى صاحب نفس الرصيد من النقاط.