شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يؤدي مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عصر اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب مرانه الأخير استعدادًا لمباراة بيراميدز.

ويلتقي المصري مع بيراميدز غدا الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

وخلال المران الذي استمر لمدة ساعة، وضع علي ماهر المدير الفني للفريق، لمساته الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها لقاء الغد، والتي وضح من خلال المران أنها ستكون متوازنة بين الهجوم والدفاع.

وشهد المران كذلك فقرة خاصة للتعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية، واختتم المران بتقسيمة مصغرة في ثلثي الملعب شهدت تألق العديد من اللاعبين.

هذا ويواصل علي ماهر، مساء اليوم عقد سلسلة محاضراته الفنية المتعلقة باللقاء والتي يحاول من خلالها تلقين لاعبيه بكافة التعليمات المكلفين بها على مدار شوطي المباراة.

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