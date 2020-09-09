شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يؤكد غياب «السولية» امام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن غياب لاعب وسط الفريق عمرو السولية، عن مباراة الفريق أمام نادي الإسماعيلي يوم الجمعة المقبلة في اطار الجولة 26 من الدوري الممتاز.
وقال عبدالحفيظ، إن عمرو السولية، لن يدخل قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقبلة، رغم جاهزية اللاعب طبيًا للمشاركة.
وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن السولية من الناحية الطبية جاهز للمشاركة في المباراة، ولكن الجهاز الفني للفريق، يري أنه من غير الضروري المجازفة باللاعب، خاصة في وجود بدائل له خلال المباراة المقبلة.
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