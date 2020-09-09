شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 3 حمامات سباحة وملعبين بـ3 مراكز شباب في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سيفتتح قريبًا 3 حمامات سباحة وملعبين بمراكز شباب قليوب وشبلنجة وناصر، ضمن مشروع الطرح الاستثماري، بعائد استثماري 30 مليون جنيه.

وأكد وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، الأربعاء، تألق مراكز شباب المحافظة في مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب، مشيرًا إلى إن المحافظة حققت عوائد استثمارية تخطت الـ78 مليون جنيه لمشروع الطرح الاستثماري بمراكز شباب القليوبية، من خلال طرح وترسية 28 مشروع استثماري في 22 مركز شباب بالقليوبية خلال عام ونصف.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 14 مشروع في 11 مركز شباب بعائد استثماري 55 مليون جنيه.