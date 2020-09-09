شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف المغربية تسلط الضوء على المواعيد الجديدة للمسابقات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف المغربية الضوء على احتمالية تأجيل دور نصف نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بسبب تفشى فيروس «كورونا» فى المغرب خلال الآونة الأخيرة.

وقالت صحيفة «المنتخب» إن المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى سيعقد اجتماعا استثنائيا اليوم، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع سيكون للإعلان عن المواعيد الجديدة لمباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال إفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة مسابقات «كاف» ستعلن إقامة ذهاب نصف نهائى مسابقة دورى الأبطال يومى 16 و17 من أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراتا الإياب يومى 23 و24 من الشهر ذاته، بينما تُجرى المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر. ووفقًا للصحيفة فإن «كاف» سيوافق على طلب الجامعة المغربية لأنه يرى استحالة إقامة مباريات نصف نهائى دوى الأبطال وفقًا للتواريخ المعلنه مسبقاً، بسبب تفشى فيروس كورونا فى المغرب تحديداً. وفيما يخص كأس الكونفيدرالية، تقام مرحلة نصف النهائى يوم 19 أكتوبر المقبل فى الدار البيضاء والرباط، ثم تجرى المباراة النهائية يوم 26 أكتوبر بمجمع الأمير مولاى عبدالله بالرباط. فى السياق نفسه، أكد سعيد وهبى، المتحدث الرسمى لنادى الرجاء المغربى، أن ناديه تقدم بجانب الأندية المغربية المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بطلب التأجيل بسبب تزايد أعداد إصابات اللاعبين بالكورونا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجامعة المغربية ترغب فى تكافؤ الفرص بين جميع الأندية. وقال وهبى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «نرغب فى تكافؤ الفرص بين الأندية، ونحتاج إلى التأجيل من أجل استعادة اللاعبين المصابين بالكورونا خلال الفترة المقبلة للمنافسة على اللقب بقوة».