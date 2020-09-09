شكرا لقرائتكم المقاصة يفضل بيع محمد إبراهيم لبيراميدز عن انتقاله للأهلي لسببين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو نادى المقاصة مفاوضات من نظرائهم فى الأهلى وبيراميدز لشراء المدة المتبقية من عقد محمد إبراهيم لاعب الوسط لفريق الفيومي، بعد تألقه اللافت للنظر فى الفترة الأخيرة، وبات مرشحا فى العودة لصفوف منخب مصر فى معسكره المقبل، حيث يرحب مسئولو المقاصة ببيع اللاعب لأحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

ويفضل مسئولو المقاصة بيع محمد إبراهيم عرض بيراميدز عن عرض الأهلى عند بيع اللاعب بنهاية الموسم الحالى لسببين، الأول وهو أن النادى الأهلى لا يدفع القيمة المالية المتفق عليها كاملة، بل يرغب فى إدخال لاعبين من صفوفه على سبيل الإعارة أو البيع للفريق الفيومى من أجل تقليل القيمة المالية، بعكس الحال فى بيراميدز، الذى يدفع قيمة الصفقة نقدا دون إدخال لاعبين من صفوفه لإبرام الصفقات.

وثانى سبب يدفع المقاصة على تفضيل عرض بيراميدز هو رغبة اللواء محمد عبد السلام فى تفادى الدخول فى صدام مع مرتضى منصور رئيس الزمالك حال قيامه ببيع محمد إبراهيم للأهلي، باعتبار أن اللاعب سينتقل إلى الغريم التقليدى للأبيض وهو الأهلي، وهو السيناريو الذى يحاول تفادى حدوثه.

ويضغط محمد عبد السلام من أجل تأجيل حسم صفقة بيع محمد إبراهيم إلى نهاية الموسم، لحين اتضاح موقف الزمالك من الدخول فى الصفقة وطلب استعادة اللاع من عدمه، وحال عرض الأبيض استعادته وقتها سيجعل مسئولى المقاصة القرار بيد اللاعب سواء بالعودة لميت عقبة أو اختيار اللعب للأهلى أو بيراميدز، وبذلك يكون مسئولى المقاصة قد رفعوا الحرج عن أنفسهم وسيتفادوا الدخول فى صدام مع مرتضى منصور، إما اذا لم يتقدم الزمالك بعرض لاستعادة اللاعب فسيكون الخيار بين عرضى الأهلى وبيراميدز وفقا لرغبة اللاعب.