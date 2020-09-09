شكرا لقرائتكم ابنا سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو يثيران غضب قدامى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من الغضب على نجوم الأهلى السابقين بسبب بقاء نجلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين فى فريق 2005 بالنادى رغم ضعف مستواهما، حيث وصف قدامى القلعة الحمراء الأمر بالمجاملة لعبد الحفيظ وبيبو لكونهم فى مواقع مسئولية حاليا بالنادي.

وأكد قدامى الأهلى على صحة وجهة نظرهم فى مجاملة نجلى عبد الحفيظ وبيبو، خاصة بعد تسريح أبناء نجوم الأهلى القدامى مثل محمد عمارة وعلى ماهر وهشام حنفى، مؤكدين أن قرار رحيلهم جاء لعدم تقلد آبائهم لمناصب داخل النادى فى الوقت الحالى.

وطالب قدامى الأهلى خروج إدارة الأهلى لتضع النقاط فوق الحروف يما يخص إدارة ملف قطاع الناشئين، خاصة أن الحكم فى الوقت الحالى ليس منطقيا لكون فرق القطاع لم تعود للمباريات، كما أن المدير الفنى للقطاع التشيكى بروكيتش لم يقف بعد على مستوى اللاعبين خاصة وأنه تولى المسئولية منذ فترة قصيرة.

وتلقى نجلا عمارة وهشام حنفى عروضا من نادى الزمالك للانتقال إليه، فيما اقترب نجل على ماهر من اللعب لبيراميدز بداية من الموسم الجديد.

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قال محمد عمارة، إنه يحترم قرار مسؤولى القلعة الحمراء بالاستغناء عن ابنه هادى ـ الذى كان يلعب فى صفوف فريق 2002، مضيفا: "هناك ثورة تصحيح فى قطاع الناشئين، واليوم رحل ابنى وابن هشام حنفى وهذه وجهة نظرهم لو الأولاد سيئين والأهلى فوق رأسنا ونتمنى أن تطول ثورة التصحيح كل من لا يُجيد اللعب أو مستواه قليل فى الأهلى بما فى ذلك ابن خالد بيبو الذى يلعب بصفوف فريق 2005، الذى كان أول قرار له بعد توليه رئاسة قطاع الناشئين رحيل أحمد سمير لأنه لم يكن يشرك ابنه معه طيلة الموسم.

ومن جانبه قال هشام حنفي، إن مسؤولين من الزمالك تحدثوا معه بخصوص انضمام نجله لصفوفهم، قائلاً: "قالولى لو لم يكن يُجيد اللعب سنضمه وهذا بالطبع تقديراً واحتراماً لي، نادى الزمالك كبير جداً ولكن لمتى سيتم محاربة أبناء النادى أنا أعتذرت باحترام تقديراً للنادى الأهلي".

تابع حنفى: "لو استمر نجل خالد بيبو في قطاع الناشئين وهو لا يستحق لن نسكت، وابني لديه خيارات ولم يتحدث معه أحد من مسؤولي الزمالك ولا يوجد لديّ مشكلة في أن ينضم للزمالك حال كون هذه رغبته فهو ناد كبير وكذلك إذا أراد الانضمام لبيراميدز أو المقاولون أو غيرهم فأنا ضد الواسطة ولو مجهود ابني يسمح له باللعب يلعب".