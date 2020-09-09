شكرا لقرائتكم الأهلي يهدم سور فرع مدينة نصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فوجئ أعضاء النادى الأهلى ورواد مدينة نصر بهدم سور النادى الأحمر بفرع مدينة نصر، ليؤكد البعض أن السور كان مخالفاً كما أن هناك اتجاه لتوسعة الطريق،

وحسب مصادر موثوقة فأن السور لم يكن مخالفاً كما تردد وأن هدم السور جاء من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب وذلك ضمن خطة النادى لتطوير تلك المنطقة وبالتحديد لإنشاء جراج مسطح لخدمة أعضاء النادى بسبب ازدحام تلك المنطقة، وبالتالى لا يتثنى للأعضاء ركن سياراتهم بأريحية، وهو الأمر الذى يتوافق أيضاً مع خطة الدولة لتوسعة الطريق.

وأسند مجلس إدارة الأهلي ملف انشاء الجراج لمحمد سراج عضو المجلس، في الوقت الذى أكد مسئولو الانشاءت بالنادى أن البدء في تدشين الجراج سيكون خلال شهر واحد من الأن.

Advertisements

وقرر المكتب التنفيذى للأهلي برئاسة العامرى فاروق فى اجتماعه الأخير وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة رفع العديد من التوصيات الخاصة ببعض الملفات إلى المجلس فى اجتماعه المقبل، وجاءت التوصيات على النحو التالي: إنشاء أكاديمية الأهلي التعليمية لخدمة أبناء الأعضاء في الشهادات العامة تمهيداً لانطلاق هذا المشروع بكامل تفاصيله، الوقوف على كل المراكز المالية للألعاب المختلفة فى النشاط الرياضى والتأكيد على ضرورة تطوير برنامج المحاسبة المالية لتغطية كافة الأفرع.

الموافقة على العناصر التى تم ترشيحها من قبل اللجنة المتخصصة للعمل بالنسختين الإنجليزية والفرنسية للموقع الرسمى للنادى، وفقاً للتقرير المقدم من الدكتور مهند مجدى عضو مجلس الإدارة والذي ترأس الجنة المشار إليها والتى قامت باختبار كل المتقدمين لهذا العمل لانتقاء الأفضل من بينهم.

مراجعة الخطوات الخاصة بالإجراءات الاحترازية داخل مقر النادي وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد وذلك استعداداً لتفعيل عودة النشاط الرياضي بكامل طاقته الدراسة الخاصة بالتصور الاستثمارى لأكاديميات النادى الخارجية فى مختلف الألعاب.