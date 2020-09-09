شكرا لقرائتكم صراع شرس بين وادي وأوموتو على قيادة هجوم المصري أمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتعلت المنافسة بين الثنائى الفلسطينى محمود وادى والنيجيرى أوستن أموتو لقيادة هجوم الفريق أمام بيراميدز فى اللقاء المقرر بينهما مساء غدا باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة السادسة والعشرين للدورى فى لقاء يبحث فيه الفريق البورسعيدى عن أول ثلاث نقاط مع على ماهر المدير الفنى الجديد للفريق والذى نجح فى لم الشمل واستعاد اللاعبون عافيتهم ونجحوا فى تحقيق التعادل فى اللقاء الأخير أمام إنبى بهدف لمثله وكانوا قريبين من خطف الثلاث نقاط فى ظل موقف الفريق الصعب حيث يحتل المركز السادس عشر بجدول المسابقة برصيد 22 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة امام الإسماعيلى والإتحاد وحرس الحدود ، وقد تماثل محمود وادى للشفاء بشكل كامل بعد إصابته بوباء كورونا والذى أبعده عن المشاركة مع الفريق بشكل أساسى خلال الفترة الماضية وكان يجلس دائما على دكة البدلاء .

ويفاضل حاليا على ماهر بين محمود وادى وأوستن اموتو لإختيار أحدهم لقيادة هجوم الفريق أمام بيراميدز بالرغم من اعتماده فى اللقاءين الماضيين على أموتو بشكل أساسى ، إلا أنه ومع اكتمال اللياقة البدنية لمحمود وادى أصبح المدير الفنى فى حيرة لذيذة لإختيار أحدهم .

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من ناحية أخرى ، يقدم على ماهر دروس خصوصية للاعبى فريقه بالإجتماع مع كل لاعب على حدى وإعادة الأخطاء التى وقع فيها بجانب وجود محلل الأداء ويقوم المدير الفنى بسرد الوقائع على السابورة لكل لاعب، ويحاول على ماهر معالجة كافة الأخطاء التى يقع فيها اللاعبين خاصة الدفاعية قبل مواجهة بيراميدز .

واستعان على ماهر بشريط مباراة بيراميدز أمام الزمالك والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق الأزرق قبل مواجهة الخميس المقبل، ويسعى المدير الفنى للمصرى على مذاكرة بيراميدز بشكل كامل ونقل تصوره للاعبيه فى ظل التعليمات الخاصة التى سيضعها المدرب لتلك المواجهة الحساسة والتى يأمل فى الخروج بنتيجة إيجابية تعينه على انتشال الفريق من المراكز المتأخرة بجدول الترتيب