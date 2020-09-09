شكرا لقرائتكم منتخب الشاطئية يهزم نظيره السكندري بثلاثية دون رد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، فى الفوز على منتخب منطقة إسكندرية بنتيجة 0/3 ، وسجلت الأهداف بأقدام كريم سيد كابتشو ومحمد عبد النبي لوحا ومصطفى أحمد ليختتم منتخبنا الوطنى معسكره في الإسكندرية في إطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة إفريقيا والمؤهلة لكأس العالم.. فى حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية للإتحاد المصرى لكرة القدم والمشرفة على كرة الصالات والشاطئية والنسائية وعامر حسين رئيس منطقة الأسكندرية لكرة القدم. وحرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة مصطفي لطفى على الدفع بالوجوه الجديدة لإكتساب الخبرات وحساسية المبارايات بجانب القوام الأساسي للمنتخب ووجه عبد الواحد السيد مدير منتخب مصر للكرة الشاطئية الشكر لعامر حسين علي كرم ضيافة منطقة إسكندرية لمنتخب مصر وتسهيل كافة الإجراءات التي ساعدت على نجاح معسكر منتخب مصر بمحافظة الإسكندرية. Advertisements وتسلمت الدكتورة سحر عبد الحق درع الإتحاد فرع منطقة الإسكندرية من عامر حسين والتي تقدمت بخالص الشكر والتقدير لمجهوداته ورعايته للرياضة بمحافظة الإسكندرية.

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