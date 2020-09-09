شكرا لقرائتكم صالح جمعة يغيب عن تدريبات الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة عن تدريبات القلعة الحمراء الجماعية اليوم الأربعاء قبل ساعات من مباراة الإسماعيلي التي ستقام بعد غداً على أرضية ملعب استاد برج العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك وسط توقعات بخروجه نهائياً من حسابات المدير الفني السويسري رينيه فايلر بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية واستبعاده من المباراة الماضية بعد مشاركة لدقائق في مواجهة المصري البورسعيدي.

وواصل الأهلي انتصاراته أمس الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة.

ووصلت العلاقة بين اللاعب صالح جمعه والمدير الفني رينيه فايلر الى طريق مسدود بعد خروج اللاعب من حساباته مجدداً ما يعجل من رحيله بنهاية الموسم عن جدران القلعة الحمراء خاصة وأنه بات أحد العناصر غير المرغوبة فيها نهائياً داخل صفوف الفريق.

وأعاد الغياب اليوم اللاعب والجهاز الفني لنقطة الصفر خاصة مع تأكيدات بعد رغبة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح اللاعب فرصة جديدة بعدما شارك بصورة ضعيفة للغاية في المباراة التي أقيمت أمام المصري.

Advertisements

وأجرى الفريق الأول بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء "رابيد تيست"، قبل انطلاق المران الصباحي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غدا الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، "رابيد تيست" وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

ونشر صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى صورة عبر حسابه الرسمى على فيس بوك جمعته بمحمود عبد المنعم كهربا زميله بالفريق، خلال مشاركتهما فى مران الأمس الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة الاسماعيلى بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يرتبط ثنائى القلعة الحمراء بعلاقة صداقة قوية.

وانتظم محمود عبد المنعم "كهربا" فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، بعد مشادته مع زميله محمد الشناوى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتى نتج عنها تغريمه مبلغ مليون جنيه، وأعلن كهربا جاهزيته لمواجهة الأهلى المقبلة أمام الإسماعيلى، بعدما شارك بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية، وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتى أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم على خلفية ما بدر منه فى مباراة السوبر المصرى التى أقيمت فى الإمارات، حيث أصبح من حق كهربا المشاركة فى المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" على هامش المران الجماعى، وذلك في حضور سامي قمصان المدرب المساعد، وحرص عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة على الحديث مع اللاعب على أهمية التركيز فى المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد فى التدريبات وعدم خلق المشاكل في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.