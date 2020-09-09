كواليس جديدة في قضية الطفل الغارق بحمام السباحة بنادي الزمالك.. وشوبير: تجميد عضوية والدة الطفل "غريق الفارس الأبيض"

في كارثة إنسانية شهدها النادي الأبيض يوم الجمعة الماضي، شهد نادي الزمالك سقوط طفل داخل حمام السباحة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل الواقعة، حيث كان "حمام السباحة" مزدحمًا، وتواجد طفل عمره 4 سنوات، على "عوامة" وكانت تشكو والدته من زحام الحمام.

وأضاف المصدر في تصريحاته لـموقع "الوطن سبورت": "فوجئت والدة الطفل، بعدم تواجد طفلها في العوامة، وظلوا يبحثون عنه لمدة طويلة، وتم تفريغ الحمام بالكامل، وظل المنقذون يبحثون، وفي النهاية وجدوه في قاع حمام السباحة".

وأكمل: "تم نقل الطفل على الفور إلى مستشفى الشرطة، من أجل محاولات إسعافه".

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مقر النادي، وأجرت تحقيقات موسعة في الواقعة، وجرى استجواب بعض مسؤولي النادي والغواصين من أجل معرفة الحقيقة.

وتحفظت القوات على الكاميرات، وبدأت في مناقشة عدد من الشهود ومسؤولي النادي، للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما استدعت القوات، أسرة الطفل لسماع أقوالها حول الواقعة، وعما إذا كانت ستتهم أحدا من عدمه، بعد وفاة الطفل داخل المستشفى.

كواليس جديدة

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك كواليس جديدة في قضية الطفل الغارق بحمام السباحة داخل مقر النادي الأبيض، وقال المصدر في تصريحات لـ"الوطن سبورت": "حتى شهر يناير الماضي كان عدد المنقذين 120 على 18 حمام سباحة، تم تقليلهم بعد رحيل 400 موظف من النادي بينهم 70 موظفًا من المنقذين، بسبب أزمة فيروس كورونا، وتقليل مرتباتهم إلى 1000 جنيه و1200 جنيه".

رئيس الزمالك

وكشف المصدر أن رئيس الزمالك عقد اجتماعاً قبل الحادثة بساعتين مع المنقذين، بسبب اكتشافه أنهم يكرهون أبنائه، عبر جروب على الواتس آب بين المنقذين أنفسهم".

الكشافات مطفية

وأوضح المصدر أن عددًا من الكشافات كانت مطفية، وقت سقوط الطفل، وحمام السباحة المفترض يتواجد عليه من 4-6 منقذين، ولكن تم تقليل الأعداد ليصبح اثنين من المنقذين فقط بقرار من إدارة النادي الأبيض منذ قرار رحيل 70 منقذًا.

حمامات السباحة للترفية

وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد قرار من رئيس الوزراء بفتح حمامات السباحة للترفيه، والقرار أن يجري فتحها للتدريب فقط، ولا يمكن أن يكون حمام سباحة عمقه 7 أمتار يسمح فيه بنزول أطفال".

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تقرير وفاة طفل "حمام سباحة الزمالك": "انفجار الرئة"

وكشف التقرير الطبي تفاصيل وفاة طفل داخل حمام السباحة بنادي الزمالك، في كارثة إنسانية جديدة داخل القلعة البيضاء.

وأشار التقرير الطبي، إلى أن الطفل لقي حتفه نتيجة انفجار في الرئة، بعد انقطاع نفسه في قاع حمام السباحة بنادي الزمالك.

متوفيًا إكلينيكيًا

وكشف التقرير أن الطفل فور اخراجه من حمام السباحة كان مازال فيه نبض، ولكنه كان متوفيًا إكلينيكيًا، ليجري نقله سريعًا إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، ولكنه توفى قبل الوصول.

أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن اتخاذ إدارة نادي الزمالك، قرارا بإيقاف عضوية أم الطفل الذي لقي مصرعه غرقا في أحد حمامات السباحة بالنادي قبل أيام.

وأعلن "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي على "راديو أون سبورت إف إم"، أن ضحية حمام سباحة الزمالك، اسمه محمد أحمد عبدالكريم الركيبي، وعمره 4 سنوات، ووالده محاسب من سكان منطقة ميت عقبة.

وأبدى حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق استغرابه من قرار الزمالك بإيقاف عضوية الأم المكلومة، بدلا من الوقوف بجانبها وتدعيمها خلال هذا الوقت الصعب.

الزمالك به 18 حمام سباحة

وأوضح أحمد شوبير، أن النيابة قررت التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بحمام السباحة، واستمعت لأقوال العديد من شهود العيان، حيث قال البعض إن الطفل الراحل كان يلعب مع أخيه قبل تعرضه للغرق في حمام السباحة، وتم تحويله لمستشفى الشرطة بالعجوزة لكنه كان متوفيا إكلينيكا بالفعل.

وأشار نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، إلى أن هناك إثنين من المسعفين محبوسين على ذمة القضية، مطالبا بمعاقبة كل من تسبب في تلك الكارثة التي أودت بحياة طفل صغير.

وأضاف "شوبير" أن نادي الزمالك به 18 حمام سباحة وفقا لتصريحات رئيس النادي، مؤكدا أنه من المفترض وجود عدد كبير من المسعفين والمنقذين لكي يتناسب مع هذا العدد الضخم من حمامات السباحة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتساءل أحمد شوبير، عن الموظفين المختصين، وهل كانوا في اجتماع مع رئيس النادي وتركوا أماكنهم أم لا، مطالبا بعمل تحقيق داخل النادي لمعرفة المُقصرين ومحاسبتهم.