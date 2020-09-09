رياضة | ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر داخل الزمالك أن حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قد لا يلحق بمواجهة الفريق الأبيض مع سموحة ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

إصابة حازم إمام ظهير الزمالك

وأوضح المصدر أن حازم إمام لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد خضع لفحص طبى والذي بين حاجة الاعب إلى خمسة أيام من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية.

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ويعانى كابتن الزمالك من إصابة فى العضلة الأمامية ويرغب فى استكمال برنامجه العلاجى بالكامل وسيكون جاهز بعدها للمشاركة فى المباريات.

وتغيب حازم إمام عن الزمالك فى المباريات الأخيرة لمعاناته من إصابة فى العضلة الأمامية حيث خضع اللاعب لبرنامج تأهيلى من أجل التعافى من الإصابة التى لحقت به.

وفي سياق متصل يرغب الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، فى لحاق حازم إمام بلقاء سموحة المقبل، خاصة فى ظل غياب أحمد عيد ظهير الفريق الصاعد للإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة طلائع الجيش.