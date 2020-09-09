رياضة | غدًا.. الرجاء يواجه أبو قير للأسمدة وديًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غدًا.. الرجاء يواجه أبو قير للأسمدة وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الرابعة من عصر الخميس، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، مع نظيره، فريق أبو قير للأسمدة، ببرج العرب، في إطار استعدادات الفريقين لعودة منافسات دوري القسم الثاني.

وسبق للفريقان، اللعب سوياً قبل أيام، في مواجهة ودية، إنتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما، كما خاض الرجاء، مباراة ودية أخرى أمام فريق الأوليمبي، خسرها أبناء مطروح، بهدف نظيف.

كما خسر أبو قير، في المباراة السابقة، على ملعبه، من نظيره، فريق جمهورية شبين، بهدفين مقابل هدف.