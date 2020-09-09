رياضة | ساري يصدم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ساري يصدم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن رفض الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي فسخ تعاقده مع فريق السيدة العجوز مبكرًا بالتراضي.

وأشارت شبكة فوتبول إيطاليا إلى أن يوفنتوس كان قد قرر إقالة ماوريسيو ساري عقب الهزيمة على يد ليون الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا وتعيين نجم الفريق السابق أندريا بيرلو كمدير فني جديد.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أنه في حالة عدم حصول ساري على وظيفة هذا العام فإن يوفنتوس سيضطر لدفع 6 ملايين يورو بالإضافة إلى 2.5 مليون يورو.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأنه هناك بند في عقد ساري يسمح ليوفنتوس بفسخ عقد المدير الفني الإيطالي من طرف واحد مقابل 2.5 مليون يورو لكن هذا البند صالح في يونيو 2021.