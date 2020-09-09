رياضة | بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الأربعاء مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز مع برشلونة.

وكان المهاجم الاوروغوياني قد خرج من حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان برفقة الثلاثي صامويل أومتيتي، إيفان راكيتيتش، آرتورو فيدال.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت إنتقال سواريز إلى يوفنتوس الإيطالي لمدة عامين، براتب يقدر بـ 10 مليون يورو، لكن الصفقه لم تحسم بشكل رسمي حتي الآن بسبب مشكلات بيرقراطية.

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ووفقاً لشبكة " كادينا سير " فإن سواريز لم يتوصل إلى أي إتفاق حتي الآن مع برشلونة حول الخروج عن النادي، حيث مازال يرتبط اللاعب بعام إيضافي داخل الكامب نو.

وأشارت الشبكة أن في حال عدم حسم الأمر بين النادي واللاعب بشكل ودي الفترة المقبلة، من المنتظر أن يبقي سواريز داخل البلوغرانا حتي إنتهاء تعاقده.

يذكر أن هناك بند في عقد المهاجم الاوروغوياني مع برشلونة يسمح له بالتمديد تلقائي لعام إيضافي في حال أجتياز عدد المشاركات 60% من مباريات الفريق الموسم المقبل.