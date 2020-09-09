الامارات | النصر السعودي يتعاقد مع المدافع علي لاجامي

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يتعاقد مع المدافع علي لاجامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع علي لاجامي قادما من فريق الفتح .

وذكر النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن لاجامي وقع على عقد يمتد لخمسة أعوام مع الفريق الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

وأضاف النادي السعودي أن الصفقة تمت بعد موافقة إدارة الفتح على شراء النصر لما تبقى من عقد اللاعب.

وانضم لاجامي لكتيبة الصفقات الجديدة في نادي النصر على غرار عبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم واسامة الخلف والكوري كيم سو والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news