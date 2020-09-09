الامارات | النصر السعودي يتعاقد مع المدافع علي لاجامي

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يتعاقد مع المدافع علي لاجامي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع علي لاجامي قادما من فريق الفتح .
وذكر النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن لاجامي وقع على عقد يمتد لخمسة أعوام مع الفريق الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأضاف النادي السعودي أن الصفقة تمت بعد موافقة إدارة الفتح على شراء النصر لما تبقى من عقد اللاعب.
وانضم لاجامي لكتيبة الصفقات الجديدة في نادي النصر على غرار عبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم واسامة الخلف والكوري كيم سو والأرجنتيني بيتي مارتينيز.
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