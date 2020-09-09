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الامارات | النصر السعودي يتعاقد مع المدافع علي لاجامي

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يتعاقد مع المدافع علي لاجامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع علي لاجامي قادما من فريق الفتح .

وذكر النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن لاجامي وقع على عقد يمتد لخمسة أعوام مع الفريق الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير للمحترفين.

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وأضاف النادي السعودي أن الصفقة تمت بعد موافقة إدارة الفتح على شراء النصر لما تبقى من عقد اللاعب.

وانضم لاجامي لكتيبة الصفقات الجديدة في نادي النصر على غرار عبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم واسامة الخلف والكوري كيم سو والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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