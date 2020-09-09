شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين الجبلاية ووزير الرياضة بعد بلاغ النائب العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح فى الأفق بوادر أزمة بين اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، وبين الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعد قرار الأخير بإحالة الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات والكؤوس من مخازن اتحاد الكرة إلى النائب العام، وأعلنت الوزارة، فى بيانها، أنها مستمرة فى عمل لجان التفتيش فى مختلف الهيئات الرياضية، لرفع التقارير الخاصة بأى مخالفات، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية. وأصدرت وزارة الرياضة بيانا رسميا، الأربعاء، أكدت فيه إحالة وزارة الشباب والرياضة، الأربعاء، الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام، وذلك فى ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.

يأتى ذلك فى ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة فى مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأى مخالفات، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن.

يأتى هذا فيما سادت حالة من الاستياء داخل اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، بعد بيان وزير الشباب والرياضة، وإحالة الملف إلى النائب العام، والتلميح لوجود مخالفات داخل اتحاد الكرة وفقا للبيان الرسمى للوزارة.

وقال عضو مجلس إدارة بارز داخل الاتحاد إن موقف اللجنة الخماسية سليم بنسبة 100% فى هذا الأمر، ولا توجد أى مسؤولية قانونية ضدنا فى أزمة فقدان بعض مقتنيات الاتحاد وبعض الكؤوس. وأكد عضو اللجنة- الذى رفض ذكر اسمه- عدم وجود أى مخالفات داخل الجبلاية فى هذا الشأن، وهو ما ستثبته النيابة العام، مؤكدا أن سرقة مقتنيات وكؤوس الجبلاية تمت فى 2013. وشدد على أن الوزارة كان من المفترض أنها تكون على علم بهذه الواقعة منذ 2013، وكان عليها تشكيل لجنة للتفتيش والمراجعة وإحالة الواقعة وقتها. وقال العضو: من حق الوزارة إحالة أى أمر أو واقعة أو ملف إلى النيابة العامة، لكن ما نرفضه هو توجيه أى اتهامات لاتحاد الكرة أو اللجنة الخماسية.

وكشف المصدر أن اللجنة الخماسية تسلمت الأمور دون محضر تسليم وتسلم بعد تعيينها رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

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