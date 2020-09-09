شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للزمالك قبل موقعة سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خفيفة في بداية المران المقام حالياً ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة سموحة غدًا في الدوري الممتاز.
وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عمل فقرة بدنية خفيفة للاعبين وتخفيف الحمل البدني، منعًا لتعرضهم للإجهاد، وذلك بالركض الخفيف لدقائق قليلة وبعض التدريبات بالكرة.
ويواجه الزمالك سموحة مساء الخميس على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة 26 للدوري.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر مران خفيف للزمالك قبل موقعة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.