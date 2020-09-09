شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للزمالك قبل موقعة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خفيفة في بداية المران المقام حالياً ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة سموحة غدًا في الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عمل فقرة بدنية خفيفة للاعبين وتخفيف الحمل البدني، منعًا لتعرضهم للإجهاد، وذلك بالركض الخفيف لدقائق قليلة وبعض التدريبات بالكرة.

ويواجه الزمالك سموحة مساء الخميس على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة 26 للدوري.