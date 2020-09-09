شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يتقدم بعرض جديد لضم حميد أحداد من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مقرب من نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عن تقدم مجلس إدارة النادي بعرض جديد لمجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لشراء اللاعب حميد احداد، المعار من القلعة البيضاء للنادي المغربي.

ورفض المصدر الإفصاح عن القيمة المادية التى عرضها النادي المغربي على الزمالك، لكنه أكد أن المبلغ جيد للغاية، وذلك فى ظل رغبة من اللاعب بالبقاء فى المغرب واستكمال مسيرته الناجحة مع الرجاء.

وكانت مصادر مغربية، قد كشفت عن تمسك مجلس إدارة الرجاء البيضاوي المغربي، بتواجد حميد أحداد، حتى اخر مباراة فى بطولة الدوري المغربي، ثم يعود للقلعة البيضاء إذا لم تكلل مفاوضات شراء اللاعب بالنجاح.

وأكد المصدر، أن مجلس إدارة الرجاء، أكد أن العقد الثلاثي بين الزمالك واللاعب والفريق المغربي ينص على انتهاء الإعارة بعد نهاية مباريات البطولة الإحترافية المغربية، وهو ما يتمسك به الرجاء كونه فى حاجة لخدمات اللاعب فى ظل المنافسة الشرسة مع الوداد على البطولة.

وأشار المصدر، أن هذه هي نقطة الخلاف بين مسؤولي الناديين وليست مشاركة احداد فى نصف نهائي دوري الأبطال.

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