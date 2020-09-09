شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون، حيث جاءت فنية قام خلالها كارتيرون بالتركيز مع اللاعبين على بعض النقاط الفنية وذلك خلال المران الأخير الذي أنطلق منذ قليل، بملعب فندق معسكر الفريق ببرج العرب في الاسكندرية، وذلك استعدادًا لمواجهة سموحة غدا في الدوري الممتاز.
وطالب المدرب الفرنسي لاعبيه، بالتركيز والتأكيد على العمل بقوة، وثقته في الجميع، مطالبا إياهم بحصد نقاط اللقاء ومواصلة الانتصارات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.