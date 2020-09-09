شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون، حيث جاءت فنية قام خلالها كارتيرون بالتركيز مع اللاعبين على بعض النقاط الفنية وذلك خلال المران الأخير الذي أنطلق منذ قليل، بملعب فندق معسكر الفريق ببرج العرب في الاسكندرية، وذلك استعدادًا لمواجهة سموحة غدا في الدوري الممتاز.

وطالب المدرب الفرنسي لاعبيه، بالتركيز والتأكيد على العمل بقوة، وثقته في الجميع، مطالبا إياهم بحصد نقاط اللقاء ومواصلة الانتصارات.