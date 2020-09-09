شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يتمسك بوجود «أحداد» حتى اخر مباراة في الدوري المغربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر مغربية، تمسك مجلس إدارة الرجاء البيضاوي المغربي، بتواجد حميد احداد، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، والمعار للنادي المغربي، حتى إنتهاء مباريات الدوري المغربي، ثم يعود للقلعة البيضاء إذا لم تكلل مفاوضات شراء اللاعب بشكل نهائي بالنجاح.
وأكد المصدر، أن مجلس ادارة الرجاء أكد أن العقد الثلاثي بين الزمالك واللاعب والفريق المغربي ينص على انتهاء الإعارة بعد نهاية مباريات البطولة الإحترافية المغربية، وهو ما يتمسك به الرجاء كونه في حاجة لخدمات اللاعب في ظل المنافسة الشرسة مع الوداد على البطولة.
وأشار المصدر، أن هذه هي نقطة الخلاف بين مسؤولي الناديين وليست مشاركة احداد في نصف نهائي دوري الأبطال.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء يتمسك بوجود «أحداد» حتى اخر مباراة في الدوري المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.