شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يستأنف تدريباته بعد وديه أبوقير.. ويواجه ميت خلف وديا غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين بقيادة الكابتن سمير كمونة، تدريباته عصر اليوم باستاد نادي جمهورية شبين، بدون راحة بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق بالأمس بالإسكندرية أمام أبوقير للأسمدة، وانتهت بفوز جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف. وسيخوض الفريق غداً الخميس التجربة الودية الخامسة استعداداً لاستئناف الدوري أمام ميت خلف باستاد نادي جمهورية شبين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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