شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير «العجوز» يؤجل صفقات الإسماعيلي للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، ملف التعاقدات الجديدة حتى انتهاء أحمد العجوز، المدرب العام للفريق، من كتابة تقريره الفني.
وطلب «عثمان» من «العجوز» كتابة تقرير مفصل عن المراكز التي يحتاج الفريق التدعيم بها.
وشدد «عثمان» على «العجوز» ضرورة الوضع في الحسبان العناصر التي سيتم تصعيدها من قطاع الناشئين بالنادي.
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الوضع في مصر
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اصابات
100,041
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تعافي
79,008
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وفيات
5,541
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