شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاق يضرب لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى لاعبو الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، «الأربعاء» من تعرضهم لحالة من الإرهاق الشديد، بسبب تلاحم المباريات. ويستعد الإسماعيلي، لمواجهة، الأهلي، «الجمعة» ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون للدوري. وحرص أحمد العجوز، المدرب العام للفريق، على اخضاع جميع اللاعبين لجلسات المساج، والنزول في مغطس الثلج، لتخليصهم من حالة الاجهاد قبل المواجهة المقبلة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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