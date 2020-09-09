شكرا لقرائتكم خبر عن نادي 6 أكتوبر يستضيف اختبارات منطقة الجيزة لكرة اليد المصغرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، الفترة مابين 15 إلى 17 سبتمبر، موعداً لاختبارات كرة اليد المصغرة. وحدد اتحاد اليد، صالة نادي 6 أكتوبر، لاستضافة اختبارات جميع أندية منطقة الجيزة. ويخضع للاختبارات أندية الزمالك، 6 أكتوبر، حدائق الأهرام، الترسانة، الشيخ زايد، الطالبية، مركز شباب السلام، نادي قضايا الدولة، الصيد المصري، اكاديمية سبورتنج، الإعلاميين، مركز شباب ميت عقبة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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