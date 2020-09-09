شكرا لقرائتكم خبر عن كشف مجمع للحصول علي تأشيرات المغرب لبعثة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارسلت إدارة الكرة بنادي الزمالك، برئاسة أمير مرتضى منصور، كشف مجمع، إلى السفارة المغربية بالقاهرة، يضم جميع أسماء بعثة الفريق المقرر سفرها إلى المغرب.
ويستعد الزمالك، لمواجهة الرجاء المغربي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.
وفضل أمير مرتضي منصور، الحصول على تأشيرة مجمعة لجميع عناصر الفريق، لتفادي حدوث أي مشكلات اثناء الحصول على التأشيرات بشكل فردي.
ويعقد المكتب التنفيذي للكاف، اجتماع «الخميس»، لحسم موعد مباريات الدور قبل النهائي، بعدما أبدت فرق الأهلي والرجاء والوداد، رغبتهم في تأجيل المباريات، بسبب فيروس كورونا وانتشاره في الدار البيضاء.
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