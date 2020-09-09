شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يؤكد تماثل باهر المحمدي للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور، اكرم عبدالعزيز، طبيب الفريق الأول للنادي الإسماعيلي أن باهر المحمدي، مدافع الفريق، بات جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية من الناحية الطبية.

وغاب المحمدي، عن المشاركة، عن الإسماعيلي، خلال المباريات الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأضاف الطبيب، ان اللاعب بات جاهز للمشاركة في المباريات، من الناحية الطبية، وأن الامر بات متروك من الناحية الفنية للجهاز الفني.