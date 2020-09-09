شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن موعد اختبارات الناشئين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، مطلع أكتوبر المقبل، موعداً لإنطلاق اختبارات الناشئين.
وقال طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، انه يعكف حالياً مع مدربي القطاع، لوضع خطة استيعاب الاعداد التي ستخضع للاختبارات.
وأضاف «يحيى» انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، في التعامل مع اختبارات الناشئين في الموسم الجاري.
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