شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف عن سبب غلق أبواب الزمالك مبكرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور تقليص ساعات فتح أبواب النادي ساعتين.

وحدد المجلس العاشرة مساءً موعداً لغلق بوابات النادي عند العاشرة مساءً بدلا من الثانية عشر مساء.

وبرر المستشار مرتضي منصور، السبب في ذلك الي تخوفه من تفشي فيروس كورونا مجدداً وان الغلق المبكر يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي أمور محتملة بشأن فيروس كورونا.