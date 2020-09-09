شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يحدد موعد عودة بن شرقي للمباريات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن أشرف بن شرقي بدأ في التماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به.
وتعرض «بن شرقي» للإصابة بشد في العضلة الأمامية أثناء أداء عملية الإحماء قبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، ما دفع كارتيرون لإخراجه من التشكيل الأساسي للمباراة.
وأشار الطبيب إلى أن «بن شرقي» سيكون جاهزًا للمشاركة مع الزمالك في المباراة بعد المقبلة المقررة أمام الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري.
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