شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور بديلاً لـ«بن شرقي» أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على الدفع بإمام عاشور بديلاً لأشرف بن شرقي أمام سموحة.
ويلتقي الزمالك نظيره سموحة، الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين، على أرض ملعب الجيش ببرج العرب.
ويغيب «بن شرقي» عن المواجهة بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الامامية، أثناء إجراء عملية الإحماء قبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة.
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